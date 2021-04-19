ما هو موعد نتائج الاختبارات النهائية للطلاب عبر نظام نور

يتسائل بعض الطلبة في المملكة العربية السعودية وخاصة من هم في المرحلة المتوسطة والثانوية عن نتائج الاختبارات النهائية 1442 و ما هو موعد نتائج الاختبارات النهائية للطلاب، والتي ستصدر على نظام نور الإلكتروني، وبهذا الخصوص أعلنت وزارة التعليم بشكل رسمي عن موعد صدور نتائج الاختبارات النهائية لجميع المراحل التعليمية والمكان الذي سيتم استخراجه منها، وفيما يلي نتعرف على تفاصيل التقويم الدراسي 1442 متضمنة مواعيد انتهاء الاختبارات وصدور النتائج وبداية إجازة عيد الفطر في المملكة في المرحلتين الثانوية والمتوسطة.

ما هو موعد نتائج الاختبارات النهائية في السعودية

بحسب التعليم السعودية فإن النتائج تصدر بالغالب بتاريخ السابع عشر من الشهر الهجري رمضان 1442، والتي من المفترض أن توافق التاسع والعشرين من نيسان 2021 من يوم الخميس بعد القادم، من جهة ثانية يترقب معظم الطلبة صدور درجاتهم، وكيف سيكون حالهم وخاصة منهم في المرحلة الثانوية حيث تعتبر مفصلية للدخول في التعليم الجامعي في السنة القادمة، يشار إلى أن العدد الإجمالي للطلبة الذين أدوا اختباراتهم النهائية وصل إلى ثلاثة ملايين ونصف المليون طالب وطالبة في هاتين المرحلتين.

كيف استخرج نتيجتي من نظام نور

يمكن استخراج النتائج كما تحدث وزارة التعليم من خلال البوابة الإلكترونية نور noor moe sa عبر التسجيل بالحساب الشخصي والحصول على نتيجة الاختبار النهائي 2021 من خلال الاسم ورقم الهوية ورقم السجل المدني، ومن المتوقع أن تحدث بعض المشكلات في أثناء الحصول على النتيجة مع وجود ضغط كبير في عدد الزوار على موقع نور ، وبالتالي يمكن استخراج النتيجة بعد منتصف الليل حيث ينخفض عدد الزوار في الموقع، ويصبح استخراج النتيجة أسهل نسبيا.

رابط التسجيل في منصة مدرستي وحل الاختبارات النهائية

يستمر البحث عن منصة مدرستي مع بداية الاختبارات النهائية للمتوسطة والثانوية في مجمل مناطق المملكة العربية السعودية، ويمكن للراغبين بالدخول بمنصة مدرستي التسجيل فيها عبر رابط المنصة التعليمية madrasati ، يشار إلى أن الاختبارات يتم إجراؤها بشكل دائم على موقع مدرستي ولكافة الاختبارات ولمختلف المراحل التعليمية، بعكس السنوات الماضية التي تم إجراؤها حضوريا وبحسب آخر تصريحات وزارة التعليم فإن العام الدراسي القادم سيكون حضوريا في الغالب في المقررات الحضورية في حال لم يحدث أي شيء جديد بخصوص الأزمة الأخيرة.