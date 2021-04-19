نقل نافالني إلى المستشفى بعد إضرابه عن الطعام لـ3 أسابيع

قررت إدارة السجون الروسية، الاثنين، نقل المعارض الروسي أليكسي نافالني المضرب عن الطعام منذ قرابة 3 أسابيع إلى المستشفى، معتبرة وضعه الصحي "مُرضيا".

وقالت إدارة السجون في بيان، إن "لجنة أطباء قررت نقل نافالني إلى وحدة استشفائية للمدانين، تقع على أراضي معتقل رقم 3 في منطقة فلاديمير"، مضيفة أنه وافق على تناول الفيتامينات.

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