إقالة مورينيو من تدريب توتنهام

أعلن توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الاثنين، إقالة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو من منصبه.
وقال توتنهام في بيان: "يمكن للنادي أن يعلن إعفاء جوزيه مورينيو وطاقمه التدريبي جواو ساكرامنتو ونونو سانتوس وكارلوس لالين وجوفاني تشيرا من مهامهم".
وكان مورينيو تولى تدريب توتنهام في نوفمبر 2019، ويمتد عقده مع النادي حتى نهاية موسم 2022-2023.
ويحتل توتنهام حاليا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وبات من المحتمل بقوة أن يفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وكانت علاقة مورينيو بعدد من اللاعبين متوترة، كعادته في مسيرته التدريبية الطويلة.
وتعادل توتنهام بنتيجة 2-2 مع إيفرتون، الجمعة، ليبتعد بفارق 5 نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.
ولدى توتنهام مباراة مهمة أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، الأحد، على ملعب ويمبلي.
وكان توتنهام ضمن 12 ناديا أوروبيا أعلنوا الأحد إطلاق دوري السوبر الأوروبي الجديد.
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