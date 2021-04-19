السعودية توقف لواء ومديرا سابقا بتهم فساد كبرى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال مصدر مسؤول فى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، كاشفًا فى هذا الصدد عن 11 قضية مختلفة تم رصدها في المملكة، منها قضايا تم العمل عليها مع وزارة الحرس الوطنى.

وأشار المصدر إلى توقيف لواء متقاعد وموظفين اثنين متقاعدين على المرتبة الـ15 فيها لحصولهم على مبالغ نقدية من شركات محلية وشركة أجنبية متعاقدة معها.

وتابع المصدر، أنه فى قضية ثانية، أوقف مدير عام مشاريع سابق بوزارة التعليم العالى و5 رجال أعمال، لتأسيس الأول شركات بمشاركة رجال الأعمال والحصول من خلالها على مشاريع من الوزارة والمبالغة فى أسعارها، وإلزام الشركات الأخرى المتعاقدة مع الوزارة بالتعامل مع شركاته، وحصوله على مبالغ مالية من ذلك، مؤكدًا أنه جارٍ العمل على حصر هذه المبالغ.