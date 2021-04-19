جونسون يلغى زيارته للهند بسبب تفشى كورونا فى نيودلهى

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، قد أعلن فرض حالة الإغلاق الصحى فى العاصمة نيودلهى لمدة أسبوع بعد ارتفاع كبير فى عدد الإصابات الناتجة عن فيروس كورونا.

وسجلت الهند، أمس الأحد 258 ألفًا و457 حالة إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 15 مليونًا و40 ألفًا و918 حالة إصابة، وفق إحصاءات موقع "ورلد ميتر"، من بينها 178 ألفًا و567 حالة وفاة بالفيروس، بنسبة وفيات بلغت 1.26%.