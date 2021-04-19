الاتحاد الأوروبى: تصاعد التوترات مع موسكو بسبب أوكرانيا ونافالنى

جدة - نرمين السيد - ندد الاتحاد الأوروبى، اليوم الإثنين، بحالة التوتر المتصاعدة مع روسيا، معتبرًا أن الوضع بات خطير جدًا على الحدود مع أوكرانيا، كما حمل التكتل الأوروبى لموسكو مسؤولية بشأن الوضع الصحى للمعارض الروسى أليكسى نافالنى.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، إن "العلاقات مع روسيا لا تتحسن، على العكس، يتصاعد التوتر فى مختلف المجالات". جاءت تصريحات بوريل قبل اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ27 عبر الفيديو، حيث أشار بوريل إلى طرد دبلوماسيين بين موسكو وبراغ، وإلى الوضع الصحى المقلق جدًا للمعارض نافالنى، المريض والمضرب عن الطعام فى سجنه.

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