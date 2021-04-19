زعيم المعارضة الإسرائيلية يدعو إلى حكومة وحدة لإنهاء المأزق السياسى

جدة - نرمين السيد - دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أمس الأحد، إلى تشكيل حكومة وحدة، فى ظل محاولات دون جدوى من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لحشد اليمين المتطرف والإسلاميين للبقاء فى الحكومة وتجنب إجراء انتخابات جديدة.





وعلى الرغم من نيله المركز الأول فى الانتخابات التشريعية الإسرائيلية فى مارس الماضى، إلا أن نتنياهو لم يحصل على الغالبية الكافية لتشكيل الحكومة المقبلة 61 مقعدًا من 120 مقعدًا.

ومع تكثيف محادثات تشكيل الحكومة، دعا زعيم المعارضة الوسطى يائير لابيد، إلى تشكيل حكومة "وحدة وطنية" لإنهاء الأزمة، قائلاً: "يجب أن نعيد الثقة بين الشعب وقادته، يجب أن نشكل حكومة توحدنا: لا حكومة يمينية ولا حكومة يسارية بل حكومة وحدة"، مضيفًا "نريد تجنب انتخابات خامسة".

ومنذ أبريل 2019، أجرت إسرائيل 4 انتخابات تشريعية، أفضت إما إلى عجز الطبقة السياسية على الاتفاق على حكومة أو بعد الاقتراع الثالث، إلى حكومة وحدة استمرت أشهراً قليلة.

ومن أجل الوصول إلى العتبة الحاسمة البالغة 61 نائبًا، يجب على نتنياهو وحلفائه من الأحزاب المتطرفة الحصول على دعم تشكيل "يمينا" المتشدد بقيادة نفتالى بينيت، من الحزب الصهيونى اليمينى المتطرف بزعامة بتسلئيل سموتريتش، ومنصور عباس رئيس "الحركة الإسلامية".

وأضاف لابيد: "سنبذل قصارى جهدنا لتشكيل حكومة وحدة فعالة ومستقرة وخيرة"، لافتاً إلى أنه منفتح على كل الخيارات لإيجاد غالبية، باستثناء واحدة، هى التحالف مع "الكهانيين"، التيار اليمينى المتطرف.