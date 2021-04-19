وعلى الرغم من نيله المركز الأول فى الانتخابات التشريعية الإسرائيلية فى مارس الماضى، إلا أن نتنياهو لم يحصل على الغالبية الكافية لتشكيل الحكومة المقبلة 61 مقعدًا من 120 مقعدًا.
ومع تكثيف محادثات تشكيل الحكومة، دعا زعيم المعارضة الوسطى يائير لابيد، إلى تشكيل حكومة "وحدة وطنية" لإنهاء الأزمة، قائلاً: "يجب أن نعيد الثقة بين الشعب وقادته، يجب أن نشكل حكومة توحدنا: لا حكومة يمينية ولا حكومة يسارية بل حكومة وحدة"، مضيفًا "نريد تجنب انتخابات خامسة".
ومنذ أبريل 2019، أجرت إسرائيل 4 انتخابات تشريعية، أفضت إما إلى عجز الطبقة السياسية على الاتفاق على حكومة أو بعد الاقتراع الثالث، إلى حكومة وحدة استمرت أشهراً قليلة.
ومن أجل الوصول إلى العتبة الحاسمة البالغة 61 نائبًا، يجب على نتنياهو وحلفائه من الأحزاب المتطرفة الحصول على دعم تشكيل "يمينا" المتشدد بقيادة نفتالى بينيت، من الحزب الصهيونى اليمينى المتطرف بزعامة بتسلئيل سموتريتش، ومنصور عباس رئيس "الحركة الإسلامية".
وأضاف لابيد: "سنبذل قصارى جهدنا لتشكيل حكومة وحدة فعالة ومستقرة وخيرة"، لافتاً إلى أنه منفتح على كل الخيارات لإيجاد غالبية، باستثناء واحدة، هى التحالف مع "الكهانيين"، التيار اليمينى المتطرف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يدعو إلى حكومة وحدة لإنهاء المأزق السياسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.