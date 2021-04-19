العراق: العثور على مصنع للسيارات المفخخة فى الموصل

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الحشد الشعبى فى العراق، اليوم الإثنين، العثور على مصنع للسيارات المفخخة فى الجانب الأيمن من مدينة الموصل، المركز الرئيسى بمحافظة نينوى الواقعة شمال بغداد.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قالت الهيئة، إنها عثرت اليوم على مصنع للسيارات المفخخة فى الجانب الأيمن للموصل تحت الأنقاض. وأضافت هيئة الحشد الشعبى، أنها فككت 3 سيارات مفخخة، فيما تعمل على تفكيك ورفع المتفجرات وتدمير المصنع بالكامل لمنع استغلاله

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