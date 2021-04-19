وولد حجازى فى مدينة أصفهان الإيرانية، عام 1956، وهو قائد لقوات الباسيج شبه العسكرية للحرس الثورى، 10 أعوام، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للحرس الثورى، ونائب قائد الحرس الثورى.
وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، واجه حجازى، الذى شغل عدة مناصب مهمة فى سلاح النخبة العسكرية الإيرانية طوال حياته المهنية، اتهامات من قبل جماعات يهودية، لاتهامه بتنظيم الهجوم على الجمعية الأرجنتينية الإسرائيلية المشتركة، والذى راح ضحيته 85 شخصا فى بوينوس آيرس عام 1994.
وقال الحرس الثورى، إنه توفى بعد نوبة قلبية، لكن المتحدث باسم الحرس الثورى، رمضان شريف، أوضح اليوم أن حجازى "تعرض لمواد كيماوية وعانى من آثار طويلة الأمد".
ويرجع تعرضه للأسلحة الكيماوية أثناء وجوده فى ساحة المعركة فى الحرب العراقية الإيرانية 1980-1988، ويزعم أن نظام صدام حسين استخدم هذا النوع من الأسلحة ضد خصومه.
وشدد المتحدث على أن "لجنة طبية تشكلت أمس فى مستشفى بقية الله، أكدت أن سبب وفاته آثار أسلحة كيماوية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة نائب قائد فيلق القدس فى الحرس الثورى الإيرانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.