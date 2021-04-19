وفاة نائب قائد فيلق القدس فى الحرس الثورى الإيرانى

جدة - نرمين السيد - أعلن الحرس الثورى الإيرانى، اليوم الإثنين، وفاة نائب قائد فيلق القدس بالحرس الثورى الإيرانى، العميد محمد حسين حجازى، فى وقت متأخر من مساء أمس الأحد، بعد معاناة لسنوات من آثار تعرضه لأسلحة كيماوية.





وولد حجازى فى مدينة أصفهان الإيرانية، عام 1956، وهو قائد لقوات الباسيج شبه العسكرية للحرس الثورى، 10 أعوام، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للحرس الثورى، ونائب قائد الحرس الثورى.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، واجه حجازى، الذى شغل عدة مناصب مهمة فى سلاح النخبة العسكرية الإيرانية طوال حياته المهنية، اتهامات من قبل جماعات يهودية، لاتهامه بتنظيم الهجوم على الجمعية الأرجنتينية الإسرائيلية المشتركة، والذى راح ضحيته 85 شخصا فى بوينوس آيرس عام 1994.

وقال الحرس الثورى، إنه توفى بعد نوبة قلبية، لكن المتحدث باسم الحرس الثورى، رمضان شريف، أوضح اليوم أن حجازى "تعرض لمواد كيماوية وعانى من آثار طويلة الأمد".

ويرجع تعرضه للأسلحة الكيماوية أثناء وجوده فى ساحة المعركة فى الحرب العراقية الإيرانية 1980-1988، ويزعم أن نظام صدام حسين استخدم هذا النوع من الأسلحة ضد خصومه.

وشدد المتحدث على أن "لجنة طبية تشكلت أمس فى مستشفى بقية الله، أكدت أن سبب وفاته آثار أسلحة كيماوية".