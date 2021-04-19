رابط منصة مدرستي الفعال 1442 وطريقة تسجيل الدخول لجميع الطلاب للتعليم عن بُعد

رابط منصة مدرستي، يبحث الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم في المملكة العربية السعودية عن أحدث الإصدارات ل رابط منصة مدرستي، حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية عن تفعيل رابط خاص للتسجيل عليه عبر المنصة، واعلنت عن بعض التفاصيل الأخرى التي نوافيكم بأهمها من خلال التقرير التالي.رابط منصة مدرستي
التساؤل مستمر عن رابط منصة مدرستي الذي خصصته الوزارة للتسجيل من خلاله، وكان ذلك نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا، وزيادة أعداد المصابين يومياً، فضلاً عن كثرة عدد الوفيات، مما دعى لإصدار قرار من وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، بتفعيل نظام التعليم عن بعد، وعليه فقد قامت الوزارة بوضع رابط خاص ليتمكن الطلاب من التسجيل من خلاله لدخول المنصة التعليمية وتلقي الدروس بسهولة.رابط منصة مدرستي للتعليم عن بُعد 1442
بدأت وزارة التعليم السعودية بتفعيل رابط منصة مدرستي للتعليم عن بعد منذ بداية العام الحالي، و هي احدى المنصات الالكترونية، التي تتخصص في تقديم محتوي سهل إلى الطلاب إلكترونيا، بهدف تيسير العملية التعليمية، في ظل الحظر المنزلي الذي فرضته جائحة كورونا على جميع المواطنين في مختلف دول العالم، وتوفر المنصة بعض الواجبات والاختبارات للطلاب لتضمن فهم الطلاب لشرح الدروس، ويبدأ اليوم التعليمي العادي على المنصة بأن يبدأ الطالب بعمل التمارين الرياضية ،ثم ترديد النشيد الوطني، ثم يقوم بتسجيل الحضور داخل المنصة، وذلك من أجل أن يشعر الطالب وكأنه في المدرسة مما يهيؤه لاستقبال دروسه بحماس.تسجيل الدخول على رابط منصة مدرستي
يمكن لجميع الطلاب تسجيل الدخول على رابط منصة مدرستي من خلال اتباع الخطوات التالية:-
- يتم الدخول اولا الى رابط منصة مدرستي التعليمية.
- ثم يختار تسجيل دخول بحساب مايكروسوفت.
- يقوم بعد ذلك بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، والتي تم الحصول عليها مسبقا من تطبيق توكلنا أو من تطبيق باك تو سكول.
- ثم يقوم بالضغط على تسجيل الدخول.
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رابط منصة مدرستي، يبحث الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم في المملكة العربية السعودية عن أحدث الإصدارات ل رابط منصة مدرستي، حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية عن تفعيل رابط خاص للتسجيل عليه عبر المنصة، واعلنت عن بعض التفاصيل الأخرى التي نوافيكم بأهمها من خلال التقرير التالي.رابط منصة مدرستي
التساؤل مستمر عن رابط منصة مدرستي الذي خصصته الوزارة للتسجيل من خلاله، وكان ذلك نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا، وزيادة أعداد المصابين يومياً، فضلاً عن كثرة عدد الوفيات، مما دعى لإصدار قرار من وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، بتفعيل نظام التعليم عن بعد، وعليه فقد قامت الوزارة بوضع رابط خاص ليتمكن الطلاب من التسجيل من خلاله لدخول المنصة التعليمية وتلقي الدروس بسهولة.رابط منصة مدرستي للتعليم عن بُعد 1442
بدأت وزارة التعليم السعودية بتفعيل رابط منصة مدرستي للتعليم عن بعد منذ بداية العام الحالي، و هي احدى المنصات الالكترونية، التي تتخصص في تقديم محتوي سهل إلى الطلاب إلكترونيا، بهدف تيسير العملية التعليمية، في ظل الحظر المنزلي الذي فرضته جائحة كورونا على جميع المواطنين في مختلف دول العالم، وتوفر المنصة بعض الواجبات والاختبارات للطلاب لتضمن فهم الطلاب لشرح الدروس، ويبدأ اليوم التعليمي العادي على المنصة بأن يبدأ الطالب بعمل التمارين الرياضية ،ثم ترديد النشيد الوطني، ثم يقوم بتسجيل الحضور داخل المنصة، وذلك من أجل أن يشعر الطالب وكأنه في المدرسة مما يهيؤه لاستقبال دروسه بحماس.تسجيل الدخول على رابط منصة مدرستي
يمكن لجميع الطلاب تسجيل الدخول على رابط منصة مدرستي من خلال اتباع الخطوات التالية:-
- يتم الدخول اولا الى رابط منصة مدرستي التعليمية.
- ثم يختار تسجيل دخول بحساب مايكروسوفت.
- يقوم بعد ذلك بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، والتي تم الحصول عليها مسبقا من تطبيق توكلنا أو من تطبيق باك تو سكول.
- ثم يقوم بالضغط على تسجيل الدخول.
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