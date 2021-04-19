نظام نور، يمكن الآن معرفة نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني وكذلك أشعار نتائج أعمال السنة وذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم السعودية عن مواعيد إعلان نتائج الطلاب لكافة الصفوف الدراسية للفصل الدراسي الثاني 1442، حيث تم الإعلان عن اجراءات إنهاء الفصل الدراسي الثاني 1442 لجميع الصفوف بداية من الصفوف الأولي بمرحلتي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، ثم المرحلتين المتوسطة والثانوية، حيث أو شكت اختبارات نهاية العام للصفوف من الثالث وحتى السادس الابتدائي على الانتهاء، وبدأت فعلياً أعمال اختبارات نهاية العام للصفوف الدراسية بالمرحلتين المتوسطة والثانوية، وقد اشترطت وزارة التعليم على الهيئة التعليمية الانتهاء من رصد الدرجات حتى يمكنهم الاستمتاع بإجازة نهاية العام، ولهذا يبذل السادة المعلمين قصارى جهدهم في عملية تسجيل الدرجات والتي يمكن الاطلاع عليها خلال الفترة الحالية، وسوف نتناول في تلك المقالة كيفية حصول الطلبة والطالبات في كافة المراحل الدراسية على نتائج الفصل الدراسي الثاني 1442 عبر نظام نور.

نظام نور برقم الهوية للاستعلام عن نتائج الطلاب 1442

حددت وزارة التعليم في المملكة مواعيد ظهور نتائج الطلاب وذلك في بيان صدر عن الوزارة متضمناً التفاصيل الخاصة بالإجراءات الخاصة بإنهاء العام الدراسي الجاري 1442، وقد تضمن ذلك البيان موعد ظهور نتائج كافة الصفوف الدراسية كما يلي:-

1- الصفوف الدراسية في الصفين الأول والثاني ومرحلة رياض الأطفال ظهور النتائج بتاريخ 30/8/1442 هجرية.

2- الصفوف الدراسية من الثالث وحتى السادس الابتدائي موعد ظهور النتائج بتاريخ 10/9/1442.

3- صفوف المرحلتين المتوسطة والثانوية موعد إعلان النتائج بتاريخ 17/9/1442.

ويمكن لجميع الطلبة والطالبات الحصول على النتيجة من خلال حساب ولي الأمر عبر اتباع الخطوات الآتية:-

1- الدخول على موقع نظام نور التعليمي.

2- إدخال اسم المستخدم ثم كلمة المرور ثم رمز التحقق.

3- من أيقونة التقارير في اسم الطالب اختر أشعارات الفترات ثم تحديد الفصل الدراسي الثاني والفترة الثالثة ثم بحث.

وتعد المملكة من انجح الدول التي استطاعت إنهاء العام الدراسي الجاري 1442 بلا أية تأجيلات أو إلغاء أجزاء من المناهج الدراسية وذلك بفضل السياسة التي انتهجتها المملكة هذا العام في العملية التعليمية وهو استخدام نظام التعليم عن بعد لأول مرة عن طريق منصة مدرستي والتي تتيح العديد من الخدمات للطلاب حيث أنها تحقق اتصال مباشر مع العلم من خلال حضور الحصص الافتراضية داخل الفصل، كما يقوم المعلم بأخذ غياب وحضور التلاميذ كما لو كان ذلك في مدرسة حقيقية.

وعلى الرغم من هذا النجاح الذي حققته منصة مدرستي والمنصات التعليمية الأخرى في المملكة إلا أن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قد أعلن بأن الوزارة تخطط لعودة الدراسة حضورياً من العام الدراسي المقبل 1443 بعد حصول المعلمين والهيئة الإدارية والطلاب على اللقاح الخاص بجائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بشرط ألا يتحور ذلك الفيروس مرة أخرى، ويؤدي ذلك إلى استمرار نظام التعليم عن بعد باستخدام منصة مدرستي والمنصات التعليمية الأخري، كذلك فقد أعلنت بعض الجامعات السعودية عن كيفية إجراء اختبارات الفصل الدراسي الثاني لعام 1442، حيث قامت بعض الجامعات باعتماد نظام الاختبارات عن بعد وذلك منعاً لتواجد الطلاب بالجامعات.