نقل المعارض الروسى أليكسى نافالنى إلى المستشفى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "رويترز"، قالت إدارة السجون الروسية فى بيان، إن "لجنة أطباء قررت نقل أليكسى نافالنى إلى وحدة استشفائية للمُدانين فى المعتقل رقم 3 فى منطقة فلاديمير"، مضيفة أنه وافق على تناول الفيتامينات.

وأكدت الهيئة الروسية على أن حالة نافالنى الصحية مُرضية، وأنه يخضع لفحص طبى يومى.