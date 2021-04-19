نقل المعارض الروسى أليكسى نافالنى إلى المستشفى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "رويترز"، قالت إدارة السجون الروسية فى بيان، إن "لجنة أطباء قررت نقل أليكسى نافالنى إلى وحدة استشفائية للمُدانين فى المعتقل رقم 3 فى منطقة فلاديمير"، مضيفة أنه وافق على تناول الفيتامينات.
وأكدت الهيئة الروسية على أن حالة نافالنى الصحية مُرضية، وأنه يخضع لفحص طبى يومى.
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