الشرطة الروسية تحذر من تنظيم أى تظاهرات لأنصار نافالنى

جدة - نرمين السيد - كما حذرت الشرطة الروسية من تنظيم أى تظاهرات لأنصار نافالنى الأربعاء المقبل، وذلك بعد أن دعا حلفاء السياسى المعارض المسجون للاحتجاجات على مستوى البلاد يوم الأربعاء، بعد أن قالت أسرة نافالنى والأطباء الذين يتابعون حالته الصحية أن نتائج تحليل الدم أشارت إلى أنه معرض لخطر الإصابة بالسكتة القلبية أو الفشل الكلوى فى حالة عدم تلقيه الرعاية الصحية الفورية، بحسب ما ذكرت إذاعة "صوت أمريكا" أمس الأحد.
وتأتى الاحتجاجات المخطط لها فى نفس اليوم الذى يلقى فيه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خطابه السنوى فى اليوم الوطنى من خارج الكرملين مباشرة، مما قد يؤدى إلى اندلاع مواجهة بين مؤيدى نافالنى والشرطة فى العاصمة الروسية موسكو.
يذكر أن نافالني، 44 عامًا، مضرب عن الطعام للأسبوع الثالث فى محاولة للحصول على العلاج الطبي. وإنه يقضى عقوبة بالسجن لمدة عامين ونصف فى سجن على بعد 100 كيلومتر من موسكو.
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