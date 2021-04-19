جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية، فـ "هناك بوادر من الحكومة الأمريكية، لكن المهم بالنسبة لنا هو ما يتحقق على أرض الواقع، حيث يتعين على الولايات المتحدة أن تعلن التزاماتها وتتصرف بموجبها وترفع العقوبات".
وتواصلت محادثات فيينا، اليوم الأحد، فى محاولة لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووى الإيرانى الموقع عام 2015، على أن تتراجع إيران عن انتهاكاتها للمجالس العلمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيران ترفض التفاوض على اتفاق جديد لتنظيم النووى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.