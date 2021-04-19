إيران ترفض التفاوض على اتفاق جديد لتنظيم النووى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية، فـ "هناك بوادر من الحكومة الأمريكية، لكن المهم بالنسبة لنا هو ما يتحقق على أرض الواقع، حيث يتعين على الولايات المتحدة أن تعلن التزاماتها وتتصرف بموجبها وترفع العقوبات".

وتواصلت محادثات فيينا، اليوم الأحد، فى محاولة لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووى الإيرانى الموقع عام 2015، على أن تتراجع إيران عن انتهاكاتها للمجالس العلمية.