المحكمة الدستورية السورية تتسلم أوراق أول مرشح لانتخابات الرئاسة

جدة - نرمين السيد - وكان صباغ أعلن أمس فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية تطبيقاً لأحكام الدستور اعتباراً من اليوم الإثنين، داعياً الراغبين بالترشح إلى تقديم طلبات الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة 10 أيام تنتهى بنهاية الدوام الرسمى من يوم الأربعاء الـ 28 من أبريل.

وينص الدستور السورى على أن يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم، فى مدة لا تقل عن 60 يومًا ولا تزيد عن 90 يومًا.

ويشترط دستور البلاد لعام 2012، أن يحصل طالب الترشيح على تأييد خطى من 35 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد.