جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، ستشغل "ويز إير أبوظبى" ثلاث رحلات أسبوعية فى شهر أبريل الجارى، إلى أن تصبح رحلة يومية فى شهر مايو المقبل، لتوفر بذلك للمسافرين من إسرائيل فرصة زيارة أبوظبى واستكشاف مختلف مناطق الدولة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصول أولى رحلات أبوظبى إلى تل أبيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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