تجديد أقامة وافد واهم الشروط التي استحدثتها الحكومة السعودية

تجديد اقامة وافد هي تعتبر من أولويات المهام التي يبحث عنها كل مغترب مقيم في المملكة العربية السعودية، كما يوجد أهمية اخر ألا وهي كيفية استخراج تأشيرة الخروج والعودة بشكلها الجديد، وترجع هذه الأهمية إلى أن يوجد في المملكة اكثر من 6 ملايين وافد مقيم في شتا أرجاء المملكة، حيث تعتمد المملكة بشكل أساسي منذ عقود على العمالة الوافدة التي تعمل في جميع المجالات وهذا أدي إلى ارتفاع نسبه البطالة بين المواطنين السعوديين، ولكن تتجه الحكومة السعودية في الآونة الأخيرة إلى الاعتماد بشكل اكبر على الشباب السعودي وجعله يكتسب مهارات اكبر في سوق العمل.

هناك الكثير من المؤسسات والشركات السعودية لديهم الكثير من الموظفين والعمالة الأجنبية , وبالطبع أن كل مؤسسة أو شركة لها الموظف المختص بإنهاء المعاملات الخاصة بأمور الجوازات والتي تتعلق بإصدار وتجديد الإقامات الخاصة بالموظفين , وأيضا هناك بعض الموظفين يحتاجوا إلى أصدار شهادة خروج وعودة , وهناك الأخر انهي عمله في الشركة ويحتاج إلى تأشيرة خروج نهائية وغيرها من المعاملات والأوراق الخاصة بجوزات العاملين والموظفين في الشركة.

وقد أطلقت الحكومة في المملكة العربية السعودية هذه الخدمة توفيرًا للوقت على المواطنين الذي كان يضيع بسبب المجهود فبدلًا من الذهاب غلى المصالح الحكومية وبذل وقت وجهد وبال، يمكن الدخول إلى الإنترنت وعمل الخطوات الصحيحة والبسيطة في نفس الوقت للحصول على فرصة تجديد الإقامة وغيرها من خدمات بوابة أبشر.

تجديد أقامة وافد واهم الشروط التي استحدثتها الحكومة

وتهدف خدمة الاستعلام عن موظف وافد إلى توفير الوقت والجهد على الكفيل أو أصحاب الشركات، كما أنها تُغنى عن الحاجة إلى الذهاب إلى مقر مكتب العمل، ويمكن من خلالها التأكد من بيانات الموظف المتقدم لشغل العمل قبل مجيئه من بلاده.

ومن هنا تأتي الحكومة السعودية بقوانين جديد للحد والسيطرة على تزايد العمالة الوافدة حيث قامت الحكومة السعودية، هذا فضلا عن أن الحكومة السعودية سنت قوانين جديدة تفيد بزيادة رسوم تجديد أقامة وافد الأمر الذي قابله الكثير من المغتربين بشتي الجنسيات بشئ من الاستياء لفرض هذه الزيادات عليهم بعد سنوات خدمة طويله، وكانت الصدمة الأكبر عندما قامت الحكومة السعودية بنشر كيفية الاستعلام عن رسوم المرافقين وذلك بعد زيادتها بشكل مبالغ فيه على حد قول الكثير من الوافدين.

ولقد أصدرت الجوزات بعض القرارات التي تخص الوافدين بالمملكة العربية السعودية، وهي العمل على تقليل فترة إقامة الوافدين في السعودية من ستة أعوام إلى أربع أعوام فقط، ويرمي هذا القرار للتقليل من أعداد الوافدين بالمملكة.

والمرافقين : وهم الأشخاص القادمون للعيش مع المقيم من الأبناء الذكور المتعدية أعمارهم الـ 18 سنة، وأى زوجات أخريات غير الأولي، فالزوجة الثانية والثالثة والرابعة يعتبروا جميعاً مرافقين، بالإضافة إلي الأب والأم للمقيم والعمالة المنزلية.

وقد قامت المملكة بتعديل رسوم المرافقين لتحقق من خلالها التوازن المالي للمملكة مع قدوم 2020م.وذلك بالتعاون مع ثلاثة جهات حكومية و هي “مركز المعلومات الوطني و وزارة المالية و المديرية العامة للجوازات.

في حالة ما إذا كان الشخص يريد أن يستعلم عن صلاحية فترة الإقامة، والقيام بـ استعلام عن انتهاء الإقامة الخاصة به داخل المملكة العربية السعودية، يكون بإمكانه أن يفعل ذلك. حيث يكون عن طريق الذهاب إلي الجهات والإدارات المسؤولة عن عملية الجوازات بالمملكة السعودية. لكن في حالة ما إذا كان الشخص يريد أن لا يستغرق وقت ولا يبذل جهد في ذلك. ويريد أن يستعلم عن انتهاء صلاحية الإقامة الخاصة به عن طريق استخدام الإنترنت. يكون بمقدوره أن يفعل ذلك عن طريق الذهاب والدخول إلى الموقع الخاص ببوابة أبشر الإلكترونية والتي تكون تابعة بالتأكيد لوزارة الداخلية السعودية.

أن يتم دفع مبالغ المخافات المرورية المسجلة عليك. أن يكون الشخص الذي يريد التجديد موجود داخل المملكة. أن يكون للوافد بصمة وصورة لدي هيئة الجوازات السعودية. تسديد رسوم تجديد الإقامة أولا ودفع غرامات التأخير إذا كنت مخالفا. يشترط أن يكون جواز السفر ساريا غير منتهي. ألا يكون هذا الوافد مسجل هارب من العمل.

استعلام عن انتهاء الإقامةشروط تجديد إقامة وافد

كما أن يوجد أيضا تغير أو تعديل مهنة العامل الوافد في الإقامة أقزته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الذي أتيح للعامل الوافد تغير مهنته في الإقامة بشرط موافقة مكتب العمل على ويوجد خطوات لتغير المهنة للوافد وشروط وضوابط معينة تتماشى مع المهن المسموحة من وزارة العمل ويجب أن تكون الإقامة للعامل الذي يريد تعديل مهنته سارية وصالحة وان يكون لدية رسوم تغير المهنة قبل تقديم الطلب.

وتستحدث الحكومة السعودية من وقت إلى اخر أشياء جديده تندرج تحت مسمى مهام الزأمية ليتم تجديد أقامة وافد بشكل صحيح، وأخر هذه القرارات التي صدرت عن الحكومة السعودية هو أن وزارة والعمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان أعلنت عن ربط إصدار أو تجديد رخص العمل بتوثيق عقد الإيجار السكني في شبكة “إيجار”، وذلك ضمن الجهود الرامية لتنفيذ برامج التحول الوطني من خلال تنسيق الجهود وإيجاد حلول مبتكرة تساهم في توفير بيئة مناسبة.

وفى سياق متصل بسياسة استحداث قوانين وأساسيات جديده لكل ما يتعلق بأمور تأشيرة الزيارة والاستقدام وتجديد أقامة وافد أكد مدير الأداء الاستراتيجي في برنامج “إيجار” التابع لوزارة الإسكان عبد الرحمن السماري، حرص البرنامج على سرعة تفعيل الشراكات الاستراتيجية، وأضاف، أن أقرب هذه الشراكات للتنفيذ هي عملية ربط تجديد أو إصدار رخص العمل لغير المواطنين بوجود عقد إيجار مسجل في شبكة “إيجار”، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 292.

يذكر أن برنامج إيجار أطلق رسميا في 12 فبراير 2018 لتحقيق أهداف عدة تسعى من خلالها وزارة الإسكان لتنظيم واستدامة قطاع الإيجار العقاري وضمان حقوق أطراف العملية الإيجارية.

الجدير بذكر أن الحكومة السعودية تحاول جاهده إلى تحويل كافة مرافق الدولة الورقية تعمل بشكل إلكتروني وذلك لتوفير الوقت والجهد على المواطن والوافد المقيم في المملكة ومن بين البرامج التي استحدثتها الحكومة السعودية الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الاقامة هذا فضلا عن برامج اخرى كثيرة تسهل عناء كان في السابق يلاحق من يريد أن ينجز أرواقه من المصالح والإدارات الحكومية.

يذكر ان الحكومة السعودية تعمل علي تطوير كافة القطاعات المركزية التي تعمل لخدمة المواطن والمقيم المغترب في جميع أرجاء المملكة وذلك وقف خطة وضعتها الحكومة وهي رؤية 2030 والتي تحظى بدعم ورعاية كل من الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.