موعد مباراة الوحدة والريان القادمة الثلاثاء 20 أبريل في دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة الوحدة والريان، يبحث عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم عبر محرك البحث “جوجل” عن مباراة الريان القطري والوحدة الإماراتي، حيث يستضيف نادي الوحدة ضيفه الريان، في مباراة لا تحتمل القسمة على اثنين، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أسيا، ويدخل الوحدة اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة جمعها من مباراتين تعادل في واحدة وخسر الأخرى، ويسعى نحو الفوز بالمباراة والحصول على ثلاث نقاط مهمين، يجددون آمال الفريق في الصعود للأدوار العليا، بينما يسعى الريان صاحب الأرض نحو الفوز بالمباراة، وانتزاع النقاط الثلاث وتعديل وضعه بالجدول، فهو يحتل المركز الرابع بنفس رصيد الوحدة، لكن فارق الأهداف لصالح الوحدة الإماراتي، ويسعى الريان لاستغلال عامل الملعب لصالحه والحصول على نقاط المباراة الثلاث، ولا بديل أمام الريان سوى الفوز حتى يستطيع استكمال مشوار البطولة.

موعد مباراة الوحدة والريان

من المقرر أن تقام المباراة المنتظرة على ملعب “فاتوردا”، وذلك يوم الثلاثاء القادم 20 أبريل 2021، حسب التوقيتات التالية:

14:30:- الساعة الثانية ونصف حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

15:30:- الساعة الثالثة ونصف بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

16:30:- الساعة الرابعة ونصف بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس

17:30:- الساعة الخامسة ونصف بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والدوحة.

18:30:- الساعة السادسة ونصف بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والريان

لم تمتلك أي قناة رياضية عربية، حقوق نقل مباريات دوري أبطال أسيا 2021، فما هي القنوات المفتوحة الناقلة لدوري أبطال أسيا، ولكي تتمكن من متابعة المباراة يمكنك مشاهدتها عبر القنوات التالية:

Spor Smart التركية.

Sports Ukraine.

GSA live.

المباراة الوحدة – الريان البطولة دوري أبطال أسيا الموعد والتوقيت الثلاثاء الموافق 20 أبريل – الساعة الخامسة ونصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة – السادسة ونصف بتوقيت الإمارات الملعب فاتوردا القنوات الناقلة Spor Smart – Sports Ukraine – GSA live

بطاقة مباراة الوحدة والريان