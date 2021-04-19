استخراج رخصة قيادة للسعوديات والمقيمات بالمملكة عبر موقع أبشر

استخراج رخصة القيادة للسعوديات هو أحد الموضوعات التي تقوم السيدة السعودية بالبحث عنه دائماً عبر شبكات الأنترنت بسبب التطورات التي تشهدها المملكة العربية السعودية, وطبقاً لرؤية المملكة 2030 فقد سمحت الحكومة السعودية للمواطنات السعوديات باستخراج رخصة قيادة السيارة, حيث تستطيع المرأة السعودية الآن أن تملك سيارة، وأن تقوم بقيادتها بنفسها وذلك وفقاً للإجراءات التي وضعتها الحكومة والإدارة العامة للمرور, حيث يمكن أن تقوم المرأة السعودية بحجز موعد لاستخراج رخصة القيادة من خلال موقع أبشر للخدمات الإلكترونية, ومن مقالنا سوف نقوم بإيضاح كيفية استخراج رخصة قيادة السيارة للسعوديات.

خطوات استخراج رخصة قيادة سيارة للمرأة السعودية

قامت الإدارة العامة للمرور بتحديد عددت شروط لكي تستطيع أي امرأة داخل المملكة العربية السعودية استخراج رخصة قيادة خاصة بها، ومن هذه الشروط:

في البداية يتم تسجيل الدخول علي موقع أبشر للخدمات الإلكترونية. بعد ذلك لابد من اجتياز اختبار القيادة علي Qyadati.com. ثم يتم دفع التكاليف اللازمة لاستخراج الرخصة. بعد ذلك تقومي بحجز موعد علي الموقع الرسمي السابق. وبعد حجز الموعد لابد من حضور المحاضرات النظرية والتي تتكون من 8 ساعات. حضور محاضرة المحاكة والتي تكون مدتها نصف ساعة من ضمن برنامج التدريب لاستخراج رخصة القيادة. يتم حجز موعد لحضور التدريب العملي علي تعلم قيادة السيارة والتي تتكون هذه المحاضرة من اثني عشر ساعة والتي تنقسم إلي احدي عشر ساعة للتدريب العملي علي القيادة, وساعة واحدة يتم التدريب علي كيفية اجتياز اختبار القيادة الخاصة باستخراج الرخصة للسعوديات. آخر خطوه لابد من اجتياز اختبار القيادة المقرر لاستخراج رخصة القيادة وذلك تحت إشراف شرطة المرور السعودية.

حالة عدم اجتياز اختبار القيادة

أوضحت إدارة المرور أنه في حالة عدم النجاح في اختبار القيادة الخاصة باستخراج الرخصة فيمكن إعادة الامتحان مره أخرى ولكن بشروط محددة:

لابد من أخذ عدد ساعات آخري في التدريب العملي والتي تم تحديدها بعدد اربع ساعات آخري.

في حالة طلب الإعادة لاختبار القيادة للمرة الثانية فيتم التقديم بطلب الإعادة بعد شهر علي الأقل من فترة عدم الاجتياز الأول، ويتم أيضاً إضافة 4 ساعات تدريب عملي لتعليم القيادة.

الفحص الطبي للحصول علي رخصة قيادة للنساء

استخراج رخصة القيادة للنساء داخل المملكة العربية سواء مواطنات سعوديات أو وافدات، يجب أن يكون الفحص الطبي الخاص بهن ساري الصلاحية حتي يتم استخراج رخصة القيادة علي أن لا تزيد مدة الفحص الطبي عن 90 يوم من تاريخ الحصول عليه وهذا ما وضحته الإدارة العامة للمرور.

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة للنساء

هناك أوراق قامت إدارة المرور بتحديدها للنساء لكي تستطعن استخراج رخصة القيادة لهن:

عدد ست صور 4X6 للنساء المتقدمات لاستخراج رخصة قيادة داخل المملكة العربية السعودية. إحضار صورة من تصريح الإقامة الخاصة بالمقيمات الأجانب داخل الأراضي السعودية. إثبات من وزارة الصحة السعودية أو مستشفي يفيد بخلو المتقدمة لاستخراج رخصة القيادة من أي أمراض تحول بينها وبين قيادة السيارات.

تكاليف المدارس السعودية لتعليم القيادة للسيادات

كما وفرت الحكومة السعودية الكثير من مدارس تعلم القيادة للنساء في المملكة العربية السعودية مقابل بعض من الريالات, حيث تتباين أسعار المدارس علي حسب كل مدرسة علي حدا, حيث تتراوح أسعار المدارس ما بين 2000 ريال سعودي إلي ثلاث ألف ريال سعودي, وذلك في سبيل تعلم المرأة السعودية القيادة واستخراج رخصة قيادة لها.

يوجد مدرسة لتعلم القيادة للنساء في جامعة الأميرة نوره بالرياض.

جامعة الملك عبد العزيز يوجد بها مدرسة أيضاً لتعليم القيادة للنساء.

مدرسة شرق والتي تتواجد في جامعة عبد الرحمن الفيصل.

كما يوجد مدرسة في مدينة تبوك.

كما تم إنشاء مدرسة جديدة في مدينة عسير.

أماكن المدارس الخاصة بتعلم القيادة للنساء في المملكة العربية السعودية