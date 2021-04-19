هل تجرؤ؟.. "جرعة كورونا" مقابل آلاف الجنيهات الإسترلينية

في اختبار مثير للجدل، يخضع متطوعون تعافوا سابقا من "كوفيد 19"، لتجربة تعريضهم لفيروس كورونا، بهدف فحص الاستجابات المناعية ومعرفة ما إذا كان الناس سيصابون بالمرض مرة أخرى.
وحسب شبكة "سكاي نيوز" فإن المشاركين الذين سيخضعون للتجربة في بريطانيا، سيحصلون على مقابل مادي يصل إلى 5 آلاف جنيه إسترليني.
وتشمل التجربة التي يجريها علماء في جامعة أكسفورد شبانا كانوا قد أصيبوا بفيروس كورونا وتعافوا منه، والغاية من ورائها دراسة إمكانية إصابة الجسم بالفيروس مرتين، وما سيفعله جهازه المناعي.
وتم تجنيد شبان تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما ممن أصيبوا بالوباء سابقا، على أن يتم حقنهم به مجددا في بيئة آمنة تخضع للرقابة خلال مرحلة العزل.
وسيكون على المتطوعين الخضوع للحجر الإلزامي لمدة 17 يوما داخل مستشفى، حتى يتخلصوا من الوباء ولا يعرضون الآخرين للخطر.
ويأمل العلماء في معرفة الجرعة اللازمة من الفيروس لإحداث الإصابة مجددا، لتطوير مناعة كافية للتصدي للمرض.
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