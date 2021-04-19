بوقدوم يقود وفدا جزائريا رفيعا إلى ليبيا

يقود وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم وفدا حكوميا رفيع المستوى إلى ليبيا، الاثنين، حسبما كشفت مصادر جزائرية.

ويرافق بوقدوم في زيارة ليبيا، وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود، وعدد آخر من كبار المسؤولين. وأوضحت المصادر أن بوقدوم سيعقد لقاءات مع كبار المسؤولين في السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، تشمل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة. وسيبحث الوفد الجزائري العلاقات الثنائية وآفاق عملية التسوية السياسية للأزمة الليبية.

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