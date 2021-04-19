الكرملين: نرفض المواقف الغربية القلقة بشأن الوضع الصحى لنافالنى

جدة - نرمين السيد - قال الكرملين، إنه ليس لدينا أى معلومات حول الوضع الصحى لأليكسى نافالنى، معربا عن رفضه للمواقف الغربية القلقة بشأن الوضع الصحى للمعارض الروسى، فضلا عن دعوات أنصار نافالنى للتظاهر، وصفا إياها بالـ "استفزازية".





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