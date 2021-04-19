العراق: القبض على مسؤولين بارزين بسبب الفساد

جدة - نرمين السيد - ووفقاً لوسائل إعلام عراقية، قالت الهيئة فى بيان صحفى، إنها أصدرت 8 أوامر قبض و50 أمر استقدام فى الشهر الماضى، حيث شملت هذه التعليمات: عضوين فى مجلس النواب حالى وسابق ووزيراً أسبق، ووكيل وزارة سابق ومحافظاً حالياً وآخر سابقاً.

كما شملت القوائم 25 مديرُا عاماً، منهم حاليون وسابقون وقائمقامان اثنان، كما شملت 22 عضوا من أعضاء مجالس المحافظات بتلك الأوامر".