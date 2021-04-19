ولى العهد السعودى يلتقى مبعوث رئيس الوزراء البريطانى للخليج

جدة - نرمين السيد - التقى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، بالمبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطانى لمنطقة الخليج، إدوارد ليستر.



جدة - نرمين السيد - التقى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، بالمبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطانى لمنطقة الخليج، إدوارد ليستر. ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية فقد استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تعزيزها، إلى جانب مناقشة الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين.

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