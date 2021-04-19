روسيا: سنرد على أى عقوبات تفرض علينا بشكل قوى

جدة - نرمين السيد - وكان الاتحاد الأوروبى، قد ندد بتصاعد التوتر مع روسيا معتبراً أن الوضع "خطير جدا" على الحدود مع أوكرانيا، كما اعتبر موسكو "مسؤولة" عن الوضع الصحى للمعارض الروسى البارز أليكسى نافالنى.

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل إن "العلاقات مع روسيا لا تتحسن. على العكس، يتصاعد التوتر فى مختلف المجالات"، مشيرا إلى طرد دبلوماسيين بين موسكو وبراج وإلى الوضع الصحى "المقلق جدا" لنافالنى المريض والمضرب عن الطعام فى سجنه، وفقا لشبكة "يورونيوز" الإخبارية.

ولوح لودريان بفرض عقوبات أوروبية جديدة على روسيا داعيا إلى "اتخاذ تدابير لضمان سلامة نافالنى الجسدية وكذلك إطلاق سراحه".