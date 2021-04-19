استعلام عن رسوم تجديد الإقامة برقم الإقامة عبر منصة أبشر يبحث عنه الكثير من المقيمين والوافدين الذين يعملون داخل المملكة، وزادت التساؤلات عنها بشكل خاص من المقيمين، وكذلك عن سعر الرسوم والاستعلام عنها لعام 1442 هـ، حيث يمكنكم معرفة كل ما يتعلق بالاستعلام عن الرسوم الخاصة بالتجديد للإقامة في مقالنا هذا.

استعلام عن رسوم تجديد الإقامة بالسعودية

يمكن الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية من خلال تطبيق ابشر وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول أولًا إلى بوابة ابشر الإلكترونية من خلال النقر هنا .

. يتم اختيار كلمة أفراد.

بعد ذلك يتم كتابة اسم المستخدم مع كلمة السر في أماكنها المخصصة لها.

وإذا كان الوافد يدخل لأول مرة على المنصة فيحب أن يقوم بإنشاء حساب جديد من أجل إمكانية الدخول للموقع.

بعد عمل التسجيل والدخول بنجاح يتم اختيار خدمات إلكترونية.

ثم اختيار جوازات، ثم اختيار خدمات استعلام عن إقامة وافد.

سوف يتم ظهور صفحة جديدة للمستخدم يتم فيها كتابة رقم الإقامة.

ثم الضغط على عرض.

سوف يتم معرفة الرسوم اللازمة لتجديد الاقامة وكذلك تاريخ التجديد.

ما هي رسوم تجديد الإقامة المنتهية؟

وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة المالية قد حددوا المبالغ الواجب دفعها كرسوم لتجديد الإقامة المنتهية وذلك للوافدين بأراضي المملكة والمقيمين فيها وذلك كالتالي: