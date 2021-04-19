استعلام عن رسوم تجديد الإقامة برقم الإقامة عبر منصة أبشر يبحث عنه الكثير من المقيمين والوافدين الذين يعملون داخل المملكة، وزادت التساؤلات عنها بشكل خاص من المقيمين، وكذلك عن سعر الرسوم والاستعلام عنها لعام 1442 هـ، حيث يمكنكم معرفة كل ما يتعلق بالاستعلام عن الرسوم الخاصة بالتجديد للإقامة في مقالنا هذا.استعلام عن رسوم تجديد الإقامة بالسعودية
يمكن الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية من خلال تطبيق ابشر وذلك من خلال الخطوات التالية:
- الدخول أولًا إلى بوابة ابشر الإلكترونية من خلال النقر هنا.
- يتم اختيار كلمة أفراد.
- بعد ذلك يتم كتابة اسم المستخدم مع كلمة السر في أماكنها المخصصة لها.
- وإذا كان الوافد يدخل لأول مرة على المنصة فيحب أن يقوم بإنشاء حساب جديد من أجل إمكانية الدخول للموقع.
- بعد عمل التسجيل والدخول بنجاح يتم اختيار خدمات إلكترونية.
- ثم اختيار جوازات، ثم اختيار خدمات استعلام عن إقامة وافد.
- سوف يتم ظهور صفحة جديدة للمستخدم يتم فيها كتابة رقم الإقامة.
- ثم الضغط على عرض.
- سوف يتم معرفة الرسوم اللازمة لتجديد الاقامة وكذلك تاريخ التجديد.
وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة المالية قد حددوا المبالغ الواجب دفعها كرسوم لتجديد الإقامة المنتهية وذلك للوافدين بأراضي المملكة والمقيمين فيها وذلك كالتالي:
- الرجال والنساء الذين يقومون بالعمل في المهن التالية (راعي، ومزارع، وخادم، وسائق) يتم دفع مبلغ 650 ريال سعودي كرسم تجديد الإقامة.
- يتم دفع مبلغ 600 ريال على الوافدين الذين يلتحقون بالعمل داخل الشركات والمؤسسات المختلفة.
- أما المرافق للمقيم الذي يزيد عمره عن 18 عام فأنه يقوم بسداد 500 ريال سعودي.
- عند الرغبة في أن يقوم المقيم بتغيير مهنته يتم دفع 1,000 ريال سعودي، ولكن المرة الأولى يجب دفع 2000 ريال، أما المرة الثانية فيجب دفع 4000 ريال، بينما الثالثة فتصل الرسوم إلى 6000 ريال سعودي.
- من أجل إضافة المواليد الأجانب فعلي المقيم سداد مبلغ 2000 ريال سعودي.
- أما العاملين في القطاع الخاص فيتم تسديد رسوم تجديد الإقامة بقيمة مبلغ 650 ريال سعودي.
الوسوم
استعلام عن رسوم تجديد الإقامة برقم الإقامة عبر منصة أبشر يبحث عنه الكثير من المقيمين والوافدين الذين يعملون داخل المملكة، وزادت التساؤلات عنها بشكل خاص من المقيمين، وكذلك عن سعر الرسوم والاستعلام عنها لعام 1442 هـ، حيث يمكنكم معرفة كل ما يتعلق بالاستعلام عن الرسوم الخاصة بالتجديد للإقامة في مقالنا هذا.استعلام عن رسوم تجديد الإقامة بالسعودية
يمكن الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية من خلال تطبيق ابشر وذلك من خلال الخطوات التالية:
- الدخول أولًا إلى بوابة ابشر الإلكترونية من خلال النقر هنا.
- يتم اختيار كلمة أفراد.
- بعد ذلك يتم كتابة اسم المستخدم مع كلمة السر في أماكنها المخصصة لها.
- وإذا كان الوافد يدخل لأول مرة على المنصة فيحب أن يقوم بإنشاء حساب جديد من أجل إمكانية الدخول للموقع.
- بعد عمل التسجيل والدخول بنجاح يتم اختيار خدمات إلكترونية.
- ثم اختيار جوازات، ثم اختيار خدمات استعلام عن إقامة وافد.
- سوف يتم ظهور صفحة جديدة للمستخدم يتم فيها كتابة رقم الإقامة.
- ثم الضغط على عرض.
- سوف يتم معرفة الرسوم اللازمة لتجديد الاقامة وكذلك تاريخ التجديد.
وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة المالية قد حددوا المبالغ الواجب دفعها كرسوم لتجديد الإقامة المنتهية وذلك للوافدين بأراضي المملكة والمقيمين فيها وذلك كالتالي:
- الرجال والنساء الذين يقومون بالعمل في المهن التالية (راعي، ومزارع، وخادم، وسائق) يتم دفع مبلغ 650 ريال سعودي كرسم تجديد الإقامة.
- يتم دفع مبلغ 600 ريال على الوافدين الذين يلتحقون بالعمل داخل الشركات والمؤسسات المختلفة.
- أما المرافق للمقيم الذي يزيد عمره عن 18 عام فأنه يقوم بسداد 500 ريال سعودي.
- عند الرغبة في أن يقوم المقيم بتغيير مهنته يتم دفع 1,000 ريال سعودي، ولكن المرة الأولى يجب دفع 2000 ريال، أما المرة الثانية فيجب دفع 4000 ريال، بينما الثالثة فتصل الرسوم إلى 6000 ريال سعودي.
- من أجل إضافة المواليد الأجانب فعلي المقيم سداد مبلغ 2000 ريال سعودي.
- أما العاملين في القطاع الخاص فيتم تسديد رسوم تجديد الإقامة بقيمة مبلغ 650 ريال سعودي.
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