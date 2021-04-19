العراق: الحكومة ملتزمة بتوفير الأمن للبعثات الدبلوماسية

جدة - نرمين السيد - وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت الجمعة، أن واشنطن لن تتسامح مع منفذى الهجمات الإرهابية على مصالحها فى العراق. وأدانت الولايات المتحدة ودول أوروبية فى بيان مشترك "الاعتداءات" التى شنت الأربعاء الماضى، فى إقليم كردستان العراق "بأشد العبارات".

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