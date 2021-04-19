فلسطين تطالب إدارة بايدن بالتدخل لوقف التوسع الاستيطانى

جدة - نرمين السيد - وقال اشتيه خلال كلمته فى افتتاح جلسة اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، نقلتها وكالة "وفا" الرسمية: "التوسع الاستعمارى الاستيطانى فى الأراضى المحتلة طفرة جديدة تحمل نذر مخاطر كبيرة من شأنها تقويض الجهود الدولية الرامية لإقامة الدولة الفلسطينية عاصمتها القدس، كما يناقش الكنيست مشروع قانون لشرعنة البؤر الاستيطانية وجميعها مناقضة لقرار مجلس الأمن المتعلق بالاستيطان، أهمها قرار 2334".

وأدان اشتية الهجمات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين، مشيراً إلى أن مثل هذه الاعتداءات تمهيد مستمر للتقسيم الزمانى والمكانى للأقصى، فيما ستواصل الحكومة مواجهة ذلك.

كما أدان، اعتقال سلطات الاحتلال الاسرائيلى عددا من المرشحين للانتخابات فى مدينة القدس المحتلة، ومنع عقد مؤتمر صحفى للكتل المشاركة فى الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها فى 22 مايو المقبل، قائلا: "نحن على يقين بأن شركاءنا الدوليين سيساعدوننا فى تخطى العقبات أمام إجراء الاستحقاق الدستورى فى موعده ودون عراقيل من شأنها أن تعيق إجراءه فى مدينة القدس".