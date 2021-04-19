دبلوماسى روسى: مباحثات الاتفاق النووى الإيرانى فى مرحلة الصياغة

جدة - نرمين السيد - أكد دبلوماسى روسى، اليوم الإثنين، أن المباحثات الجارية حاليًا فى فيينا بهدف إحياء الاتفاق النووى الإيرانى قد وصلت آلان إلى مرحلة الصياغة، متوقعًا صدور نص مشترك رغم أن التوصل الى حل لا يزال بعيد المنال.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، كتب ميخائيل أوليانوف، سفير روسيا الى المنظمات الدولية فى فيينا، عبر حسابه على تويتر، إنه "بعد أسبوعين من النقاشات بشأن إعادة العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمى للاتفاق النووى)، يمكننا أن نلحظ برضا أن المفاوضات دخلت مرحلة الصياغة".

وأضاف: "الحلول العملية لا تزال بعيدة، لكننا انتقلنا من الكلمات العامة الى الاتفاق على خطوات محددة نحو الهدف" المتمثل عمليًا بعودة الولايات المتحدة الى الاتفاق الذى انسحبت منه أحاديًا عام 2018، معيدة فرض عقوبات اقتصادية على طهران، وعودة الأخيرة الى احترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق المبرم عام 2015.

ويكثف الأطراف مباحثاتهم فى فيينا خلال الأيام الماضية، فى إطار ما يعرف بـ"اللجنة المشتركة" للاتفاق النووى، من أجل التوصل الى حل يتيح عودة طهران وواشنطن الى الالتزام ببنوده. ويتواجد وفد أمريكى فى العاصمة النمسوية لكن من دون المشاركة فى المباحثات مباشرة، أو الجلوس الى طاولة واحدة مع الوفد الإيرانى.