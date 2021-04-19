جدة - نرمين السيد - أعلن مجلس الوزراء الكويتى، اليوم الإثنين، استمرار تطبيق حظر التجول الجزئى فى البلاد، اعتبارًا من مساء يوم الخميس المقبل 22 أبريل الجارى، من الساعة 7 مساءً حتى الساعة 5 من صباح اليوم التالى، على أن يستمر الإغلاق حتى نهاية شهر رمضان المبارك.





وفى بيانه، اليوم الإثنين، أشار مركز التواصل الحكومى إلى أنه سيتم مراجعة القرار، فى حينه، بعد إعادة تقييم الوضع الوبائى فى البلاد. كان مجلس الوزراء الكويتى قرر فى وقت سابق، الاستمرار فى تطبيق حظر التجول الجزئى فى البلاد، اعتبارًا من مساء يوم الخميس الموافق 8 أبريل الجارى، وحتى صباح يوم الخميس الموافق 22 من الشهر الجارى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكويت تعلن استمرار حظر التجول الجزئى طوال شهر رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.