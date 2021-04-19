إجلاء 68 ألف شخص فى الفلبين بسبب إعصار سوريجاى

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "إيه بى سى" الأمريكية، فإن الإعصار تسبب فى فيضانات فى 22 قرية على الأقل، وفى انقطاع الكهرباء فى أربعة مقاطعات، بالإضافة إلى تعطيل حركة 3200 شخص و43 عبارة وسفينة شحن. ويتحرك الإعصار، اليوم، بالقرب من مقاطعة (كاتاندوانه) مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 195 كيلو مترا فى الساعة، فيما من المتوقع أن يتجه نحو الشمال الغربى ويبتعد عن شمال البلاد بحلول الخميس المقبل.

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