طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية نظام نور 1441\2021 noor.moe.gov.sa

طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية من خلال نظام نور بالمملكة العربية السعودية ، لقد أعلنت وزارة التربية ولتعليم عن فتح باب الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال نظام نور 1442 لجميع المراحل التعليمية من خلال استخدام رقم الهوية الشخصية الخاصة بالطلبة والطالبات إلكترونيا وذلك بديل عن الذهاب إلي المدارس والحصول علي النتائج .

التسجيل بنظام نور التعليمي 1442

لقد أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن خطة تطوير التعليم بالمملكة وذلك من خلال إطلاق عدة منصات تعليمية لجميع المراحل الدراسية لاستخدام أفضل الوسائل الالتكرونية للارتقاء بالتعليم من خلال مساعدة أولياء الأمور حيث تقدم المنصات ومن أهمها نظام نور التعليمي الذي يهدف إلي أكمال اليوم الدراسي بالمنزل ، الحصول علي نتائج الطلاب دون الحاجة إلي الذهاب الي المدارس ، أداء الاختبارات النهائية الكترونيا، وللتسجيل بنظام نور يجب إتباع الخطوات التالية :

يجب علي الطلبة الدخول علي موقع نظام نور التعليمي . ثم يقوم الطالب باختيار تسجيل الدخول علي المنصة . ثم يقوم الطالب بإدخال كافة البيانات المطلوبة منه . يقوم الطالب بالضغط علي كلمة دخول لاختيار الخدمات الموجودة بالمنصة .

نتائج الطلاب برقم الهوية نظام نور 1442

للحصول علي نتائج الطلاب بنظام نور برقم الهوية حيث يسمح للطلبة وأولياء الأمور باستخدام رقم الهوية الخاصة بهم يجب اتباع الخطوات التالية :

الدخول علي منصة نظام نور التعليمي الكترونيا .

اختيار تسجيل الدخول ثم كتابة اسم الطالب ورقم الهوية الخاصة به .

يجب اختيار الادارة التعليمية التابعة للطالب .

يجب اختيار اسم المدرسة و الصف والقسم الخاص بالطالب

الضغط علي كلمة نتائج الطلاب .

خدمات نظام نور التعليمي للطلبة

يقوم نظام نور بتقديم العديد من الخدمات للطلبة وأولياء الأمور الكترونيا وهي :