التسجيل في منصة إحسان للاستفادة من خدمة فرجت ehsan.sa

نعرض لكم خطوات التسجيل في منصة إحسان للعمل الخيري وذلك للاستفادة من خدمة فرجت التي تقدمها المنصة التي تم إطلاقها مؤخرا لدعم الأعمال الخيرية والتبرعات، ومنذ أن تم إطلاق هذه، المنصة جاءت التبرعات بشكل غير متوقع ويريد العديد من الأفراد التسجيل في المنصة من أجل التبرع للفقراء والمساكين في كافة أنحاء المملكة، وتوفر المنصة خدمة التبرع سواء من داخل المملكة أو من خارجها وذلك من خلال الشركاء الرسميين، وسوف تعمل المنصة على تقديم المساعدة للأشخاص الأشد حاجة سواء داخل المملكة أو خارجها، وتعتبر منصة إحسان من أحدث المنصات الإلكترونية التي أطلقت في المملكة العربية السعودية وتحتوي المنصة على العديد من الخدمات الآمنة والموثوقة حتى تتمكن المنصة من توصيل المساعدة ويد العون لكافة المحتاجين.

يمكن الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنصة من خلال التسجيل عليها، ومن خلال التسجيل على المنصة يستطيع الفرد أن يستعمل عن كافة التبرعات التي قدمت عليها ويمكن أيضًا متابعة المبالغ المالية التي وصلت إليها التبرعات، كما يمكن معرفة طريقة التبرع، ويتم استخدام المنصة بطريقة سهلة وبسيطة وميسرة.

وتشرف هيئة الذكاء الصناعي على منصة إحسان الرقمية للأعمال والتبرعات الخيرية بالإضافة إلى العديد من اللجان الرسمية الأخرى، وتم تدشين هذه المنصور بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

يمكن للجميع التسجيل عبر منصة إحسان من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط منصة إحسان الإلكترونية

أضغط على خيار “إنشاء حساب”.

قم بإدخال البيانات المطلوبة وهي: اسم المواطن والبريد الإلكتروني ورقم الجوال.

أكتب رمز التحقق الظاهر على الشاشة.

الضغط على إنشاء حساب جديد.

وبعد ذلك يمكن للمواطن أن يقوم بتسجيل الدخول على المنصة بكل سهولة والاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها.