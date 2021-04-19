متى تبدأ إجازة عيد الفطر بالسعودية 2021 بالقطاع العام والخاص

متى تبدأ اجازة عيد الفطر بالسعودية ٢٠٢١ سؤال يبحث عنه الكثير من المسلمين حول العالم، حيث أن إجازة عيد الفطر المبارك التي ينتظرها المسلمين الصائمين في كل مكان وخاصة في السعودية التي تم تنظيم العمل بها خلال شهر رمضان وتحديد عدد ساعات العمل لتتناسب مع مقتضيات الشهر الكريم من العبادة والتفرغ للطاعات، حيث أنه أحد المناسبات الدينية التي يحتفل بها المسلمون في كافة دول العالم، وسوف نتعرف على مواعيد العمل التي اٌقرتها الحكومة السعودية وتحديد موعد إجازة عيد الفطر المبارك.

متى تبدأ إجازة عيد الفطر بالسعودية ٢٠٢١

يتم تحديد مواعيد العمل في شهر رمضان وكذلك موعد الإجازات في المملكة طبقاً للائحة الإجازات التابعة للخدمة المدنية، وتشمل كافة العاملين في القطاع الحكومي من هيئات ومؤسسات.

تبدأ إجازة عيد الفطر الخاصة بالقطاع التعليمي مع انتهاء الطلبة من أداء اختبارات النصف الدراسي الثاني والتي تم البدء فيها من أول يوم من شهر رمضان وتستمر حتى يوم 17 من شهر رمضان الذي يقام فيه اختبارات الدور الثاني.

تبدأ إجازة العاملين بالقطاع التعليمي مع نهاية دوام يوم الرابع والعشرين من شهر رمضان.

تبدأ الإجازة الخاصة بعيد الفطر للعاملين بالقطاع الحكومي عامة يوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتستمر حتى يوم السادس من شهر شوال 1442.

إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

يتم تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص بست ساعات عمل طوال أيام شهر رمضان، ويمكن أن ترتبط ساعات العمل بطبيعة العمل ولكنها لا تزيد عن عشر ساعات يومية بينهما راحة.

وتبدأ إجازة القطاع الخاص في المملكة على حسب لائحة الإجازات لمدة أربعة أيام تبدأ مع نهاية يوم التاسع والعشرين من شهر رمضان سواء كان المتمم لشهر رمضان أو لا، وهو الموافق 12 من مايو 2021 وحتى الثالث من شهر شوال 1442 الموافق 16 من مايو 2021، وتشمل لائحة الإجازات الرسمية في المملكة إجازة عيد الفطر التي تكون مدفوعة التكاليف.

والجدير بالذكر أننا قد عرضنا لكم في هذا المقال الإجابة عن التساؤلات الخاصة متى تبدأ إجازة عيد الفطر ٢٠٢١ بالنسبة للقطاع الخاص والعام والقطاع التعليمي.