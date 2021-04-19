الفنانة مانا المجد: "اختراق 2" حقق الوحدة في الدراما العربية

عبرت الفنانة السعودية الشابة مانا المجد عن سعادتها بالمشاركة مع حشد كبير من نجوم الدراما السعودية والمصرية والسورية في عمل واحد وهو الجزء الثاني من مسلسل "اختراق" الذي أثار إعجاب الكثيرين، مبدية سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها على التجربة الفاصلة للحدود.

وقالت المجد في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج" إن المسلسل جرى تصوير معظم مشاهده في مصر، ويجمع ما بين الدراما والأكشن من خلال الحرب على الإرهاب والفكر المتطرف.

ويشارك فيه من نجوم الدراما المصرية أحمد عيد، مي سليم، راندا البحيري، ومن سوريا النجم نضال نجم، بالإضافة إلى كوكبة من نجوم الدراما السعودية منهم أحمد الحسن، طلال السدر، محمد العيسى، محمد أبو لبن، محمد البكر، سلطان الرفاعي، نواف الزهراني، نزار السليماني، فواز الجاسر، خليل الجهني، مجدي القاضي، مرام عبدالعزيز، مها منصور، شيرين حطاب. وهو إنتاج سعودي للمنتج والفنان طلال السدر، والتأليف لمحمود حمدان أما الإخراج فهو لأحمد حسن.

الدكتورة ليلى تتورط في مشكلات مثيرة



وعن شخصية الدكتورة ليلى التي تجسدها في المسلسل قالت: "تتورط ليلى في مشاكل ليس لها دخل فيها، وتتصاعد الأحداث في جو من الإثارة والدراما، لكن لا يمكن حرق بقية الأحداث الآن.



وعن رأيها في الدراما السعودية وهل شهدت تطورًا في السنوات الأخيرة، أكدت مانا: "بالفعل بدأت تتطور للأفضل، خاصة مع وجود مواهب جديدة وعلى قدر كبير من التميز، إضافة إلى تطور الأفكار التي تناقشها بعيدًا عن القوالب التقليدية، وبدأت تظهر مواهب متنوعة في شتى المجالات انعكست بشكل إيجابي على الإنتاج الدرامي، وساعد على ذلك أيضًا الدمج بين عديد من الثقافات كما في مسلسل اختراق".



وأضافت مانا المجد: "الدراما السعودية استفادت بالفعل من وجود فنانين غير سعوديين فيها، وبشكل خاص من نجوم مصر وسوريا لأنهم رموز الدراما العربية".

الفنانة السعودية أثبتت جدارتها



وعن مدى نجاح الفنانة السعودية في إثبات تفوقها أمام نجومية الرجال، أكدت المجد أنه عندما تكون لدى الفنانة موهبة حقيقية فمن الطبيعي أن تتمكن من إثبات نفسها وموهبتها لتصبح رقمًا صعبًا أمام نجومية الرجال، خاصة مع تغير المناخ في السنوات الأخيرة، "يجب أن تكون على ثقة ويقين داخلي من موهبتها حتى تترجمها إلى واقع أمام الكاميرا، وبالفعل هناك كثير من الفنانات السعوديات اللواتي أثبتن جدارتهن".



وعن أكثر الفنانين الذين أثروا تجربتها الفنية، قالت: "الفنانون محمد بكر، طلال السدر، نضال نجم، نزار السليماني كان لهم أثر كبير في تجربتي الفنية، وهم من الفنانين الذين لا يبخلون بمعلومة أو نصيحة، وبشكل عام أستفيد من كل فنان سبقني في هذا المجال"

وبشأن الجديد الذي ستشارك فيه بعد مسلسل "اختراق 2" قالت: "هناك مسلسل كنت قد صورت الحلقة الأولى منه، وسنستأنف التصوير بإذن الله بعد عودتي للمملكة".

طقوس رمضان

وتحدثت الفنانة مانا المجد عن طقوسها في شهر رمضان، قائلة إنها نفس طقوس أي مسلمة، فهي تحرص على تناول وجبة سحور خفيقة، وتنام من بعد صلاة الفجر إلى ما قبل الظهر، تقرأ القرآن الكريم، وتحرص على أداء الصلوات في وقتها.

وأضافت: "إذا لم يكن لدي تصوير، أمضي نهاري في القراءة، وأتواصل هاتفيًا مع الأهل والأصدقاء، كما أشارك في تجهيز بعض الأطباق الرمضانية خاصة التي تشتهر بها المملكة مثل الكبسة والسليق والجريش".



وفي ختام تصريحاتها لموقع "دوت الخليج" أعربت مانا المجد عن أمنيتها في المشاركة في عمل سينمائي أو تليفزيوني مصري، مؤكدة: "أتحدث اللهجة المصرية بطلاقة، وأتمنى العمل مع الفنان بيومي فؤاد والفنان تامر حسني لأنهما من أكثر الفنانين إلى قلبي".