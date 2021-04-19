السعودية: 11 حالة وفاة و970 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالى الوفيات فى المملكة جراء الإصابة بالفيروس التاجى إلى 6.834 حالة.





وفى بيانها الصحفى الدورى، اليوم، أشارت الصحة السعودية إلى تسجيل 970 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى الإصابات فى المملكة إلى 405 ألاف و940 إصابة مؤكدة. كما لفتت الوزارة إلى تسجيل 896 حالة شفاء جديدة من الإصابة، ليصل إجمالى المتعافين من كورونا إلى 389 ألفا و598 حالة.

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