الكرملين: بوتين سيشارك فى قمة المناخ الافتراضية يوم 22 أبريل

جدة - نرمين السيد - أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيشارك فى القمة الافتراضية بشأن المناخ، والتى ستنظمها الولايات المتحدة فى 22 أبريل الجارى.





ومن المقرر أن يلتقى بوتين نظيره الأمريكى جو بايدن، خلال القمة الافتراضية المقررة، وهو الاجتماع الذى يأتى بعد توتر كبير بين الرئيسين على خلفية عدة قضايا شائكة بين البلدين، منها مسألة الصراع الروسى الأوكرانى وتصريحات مهينة أدلى بها الرئيس الأمريكى فى حق بوتين، عندما وصفه بأنه "قاتل".

وبحسب شبكة "روسيا اليوم"، أعلنت الرئاسة الروسية فى بيان مقتضب، أن بوتين سيعرض خلال القمة "أنهج روسيا فى سياق تطوير تعاون دولى شامل يهدف إلى تجاوز التبعات السلبية لتغيرات المناخ فى العالم".

وكان المبعوث الأمريكى الخاص لشؤون المناخ جون كيرى، أعلن فى أواخر يناير الماضى أن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن سينظم فى "يوم الأرض" 22 أبريل قمة افتراضية لبحث تغيرات المناخ مع زعماء أكبر اقتصادات العالم، حيث تضم القمة زعماء 40 دولة.