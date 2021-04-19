جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيان: "لتحديد الأهداف الجوية ومنع انتهاك حدود الدولة الروسية، أقلعت مقاتلة من طراز ميج 31 تابعة للدفاع الجوى للأسطول الشمالى. وحدد طاقم المقاتلة الروسية الأهداف الجوية على أنها طائرة دورية تابعة للبحرية الأمريكية من طراز "بوسيدون أر8 أى" وطائرة دورية من طراز "أوريون أر-3 سى" تابعة لسلاح الجو النرويجى ومرافقتهما فوق بحر بارنتس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقاتلة روسية تعترض طائرتين فوق بحر بارنتس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.