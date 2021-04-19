الاتحاد الأوروبى: روسيا حشدت 150 ألف جندى على الحدود مع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعدما طردت أوكرانيا دبلوماسى كبير فى السفارة الروسية بكييف من البلاد، ردا على إعلان موسكو القنصل العام الأوكرانى فى سان بطرسبورج شخصية غير مرغوب فيها بتهمة تلقى معلومات سرية، بحسب قناة "روسيا اليوم".

ويأتى ذلك وسط تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا، وسط حشد عسكرى روسى على طول الحدود مع منطقة شرق أوكرانيا.