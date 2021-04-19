البرلمان الإيرانى يعلق عمله بسبب الموجة الرابعة من كورونا

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، فإن القرار جاء بعد إعلان وزارة الصحة العاصمة طهران منطقة حمراء، ما يعنى ارتفاع معدلات تفشى الوباء بها بشدة، لذا أمرت اللجنة التنفيذية بالبرلمان على الفور بالإغلاق المؤقت.

وقال النائب أحمد أمير آبادى، إنه "بسبب الموجة الرابعة من إصابات فيروس كورونا وتزايد أعداد المصابين، سيتم إغلاق البرلمان لمدة أسبوعين".

وتشهد إيران ارتفاعات قياسية فى الإصابات والوفيات الجديدة بكورونا خلال الأيام الأخيرة، الأمر الذى أدى إلى فرض إغلاقات مشددة فى أنحاء البلاد، حيث تسببت الموجة الرابعة من الإصابات فى ضغوط هائلة على النظام الصحى.

كما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الإثنين، تسجيل 398 حالة وفاة و24.346 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالى الإصابات إلى نحو مليونين و261 ألف حالة، والوفيات إلى 67.130.