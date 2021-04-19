روسيا تعلن سبب طرد السلطات التشيكية لدبلوماسييها

جدة - نرمين السيد - أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن طرد السلطات التشيكية لدبلوماسيين روس مرتبط بالكشف عن مؤامرة الانقلاب على الدستور فى بيلاروسيا.





وقالت زاخاروفا فى تصريحات لقناة "روسيا ــ 1" اليوم الإثنين، "بالنسبة للتشيك، هناك حاجة لأن نفهم أن كمية المشاكل المتراكمة فى بلدان الاتحاد الأوروبى وفى الغرب ككل كثيرة، ويجب اتخاذ بعض التدابير المعلوماتية والسياسية من أجل التغطية على تلك المشاكل، وروسيا هى أداة التجريب المطروحة للتداول والتى يلجأون إليها فى مثل هذه الحالات". وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية "بالطبع، الولايات المتحدة الأمريكية تقف وراء ذلك، فهى البلد الذى يقود الجميع فى حلف "الناتو"، البلد الذى يحدد نغمة هذا التيار الغربى السائد"، واصفة قرار طرد السلطات التشيكية لدبلوماسيين روس بـ "النفاق".

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