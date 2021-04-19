نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق 2021 جميع المحافظات برقم المقعد بضغطة زر

نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق 2021، يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب عن طريقة معرفة نتيجة الاختبارات بالنسبة للصف السادس الابتدائي في جمهورية العراق، والتي انتهى منها الطلاب في الأيام القليلة الماضية في جميع المحافظات العراقية، وسنتابع معكم في هذا المقال طريقة استخراج شهادة الصف السادس الابتدائي في العراق 2021 إلكترونيا من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2021 إلكترونيا

ويمكنك الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي بالعراق عن بعد، وهذا منعا لحدوث تجمعات في المدارس لمعرفة النتائج، تابع معنا لتتعرف على الخطوات في موقعكم ثقفني:

اذهب إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية من الرابط بوابة وزارة التربية والتعليم في العراق.

قم بإدخال رمز التحقق الظاهر أمامك في الشاشة ثم اضغط على “Submit” للاستمرار.

ستذهب إلى الصفحة الرئيسية.

قم بإدخال البيانات المطلوبة منك، رقم الهوية إلخ.

من الصفحة الرئيسية اضغط على “التعرف على النتائج”.

اضغط على “نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2021”.

قم بملئ جميع البيانات المطلوبة منك.

قم بالضغط على زر “استعلام”، وستظهر لك النتيجة.

نتيجة الصف السادس الابتدائي تمهيدي 2021 في العراق

وقد انتهت في الأيام القليلة الماضية الاختبارات النهائية في العراق، والتي تمت في ظروف صعبة لإنهاء الاختبارات في شهر رمضان، وقد تمت الاختبارات وفق الضوابط والاجراءات الاحترازية التي نصت عليها وزارة التربية والتعليم العراقية، وقد أعلنت الوزارة أن نتيجة الاختبارات سيتم الإعلان عنها إلكترونيا وهذا لضمان عدم حدوث تجمعات في المدارس.

وسيتم إعلان نتيجة الاختبارات في موقع الوزارة في جميع محافظات جمهورية العراق بشكل رسمي فور اعتمادها من قبل الوزارة والانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات في المدارس.

وتحرص وزارة التربية والتعليم في العراق كل الحرص على صحة أبنائها وبناتها الطلاب، لذا فإنها قامت بالإعلان عن ونشر نتائج الاختبارات بالنسبة للصف السادس التمهيدي عن بعد من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بموقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وقد تمت الاختبارات النهائية للصف السادس التمهيدي وانتهت على خير منذ أيام، حيث تحرص الوزارة على سلامة أبنائها وبناتها الطلاب وقامت بإجراء الاختبارات وفق الإجراءات الاحترازية بشكل سريع وذلك للانتهاء من الاختبارات في شهر رمضان في العراق.16

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