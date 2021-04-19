برنامج حساب المواطن يحدد موعد الدفعة 42 وخطوات تغيير الآيبان البنكي

حدد برنامج حساب المواطن السعودي موعد صرف الدفعة 42 “حساب المواطن – رمضان” للعام الحالي 1442 هجرية وذلك يوم 10 مايو 2021 ميلادية، حيث نشر البرنامج من خلال موقع التدوينات القصيرة “تويتر” موعد صرف الدفعة يوم الاثنين 28 رمضان 1442 الموافق 10 مايو 2021، وكان البرنامج قد حدد من قبل بأن أي دفعة سيتم صرفها فى اليوم العاشر من الشهر الميلادي إلا إذا صادف هذا اليوم إجازة أسبوعية أو إجازة رسمية فى المملكة العربية السعودية فسيتم تقديمه يوم أو تأخيره يوم بحسب رؤية البرنامج.

وحساب المواطن السعودي هو برنامج وضعته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي لمساعدة الفقراء بالمملكة والعمل على تقليل نسبة الفقر عن طريق مساعدة الفقراء ومحدودي الدخل براتب شهري مقدم من المملكة لمواجهة التقلبات الاقتصادية والاحتياجات اليومية للمواطن، وقد كثر التساؤل خلال الفترة الماضية عن موعد صرف حساب المواطن فى رمضان، كما يكثر دوما التساؤل عن طريقة التسجيل فى البرنامج وطريقة الاستعلام عن حساب المواطن، وكانت آخر الأسئلة الواردة إلى البرنامج عبر حسابه فى تويتر هو كيفية تغيير حساب الآيبان البنكي.

الدخول على موقع حساب المواطن السعودي. من القائمة الرئيسية يتم اختيار تسجيل جديد. بعد تسجيل الدخول يتم إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد بالهجري ورقم الجوال وتأكيد رقم الجول، وكتابة رمز التحقق الموجود فى الصفحة. قراءة كافة البنود الموجود والموافقة على التعهد واختيار “تسجيل”. بعد التأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخالها يتم إرسال رسالة نصية على الجوال الذي أدخلته وبها كلمة مرور مؤقتة لدخول برنامج حسابا لمواطن. يتم تسجيل الدخول من خلال رقم الهوية وكلمة المرور المؤقتة المرسلة فى رسالة نصية، وكتابة رمز التحقق والضغط على تسجيل الدخول. فى حالة رغبة المستفيد من تغيير كلمة المرور واختيار كلمة أخري يقوم بتغييرها من داخل البرنامج من خلال إعدادات البرنامج.

يتم تسجيل الدخول على حساب المواطن

من خلال تفاصيل الطالب يتم اختيار بيانات الحساب البنكي، ويتم تغيير رقم الآيبان البنكي للمستفيد.

يشترط لتغيير حساب الآيبان البنكي أن يكون رقم الحساب مرتبط باسم مقدم الطلب.

طريقة التسجيل في حساب المواطنطريقة تغير حساب الآيبان فى حساب المواطن