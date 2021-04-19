الإمساك في رمضان – امساكية رمضان 2021 السعودية في الرياض ومكة مواقيت الصلاة

امساكية رمضان 2021 السعودية في الرياض ومكة وعدد من المناطق المختلفة، وذلك مع قرب انتهاء العشر الأوائل من الشهر المبارك، وسنتعرف معكم علي وقت الإمساك وذلك ضمن مواقيت الصلاة الليلة، ويمكنكم التعرف علي موعد أذان المغرب وكذلك توقيت آذان الفجر علي مدار الشهر، وهذا عن طريق الإمساك في رمضان المرفق إليكم، وكل عام وانتم بخير أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، نوفر لكم الآن إمساكية شهر رمضان ٢٠٢١ الرياض بالسعودية.

امساكية رمضان ٢٠٢١ في السعودية

امساكية رمضان في الرياض نتعرف عليها الآن، والتي تضم مواقيت الصلاة كاملة، للتعرف علي موعد أذان المغرب لكافة الأيام، وكذلك توقيت صلاة الفجر بجانب الصلوات المتبقية، كل هذا تضمه جداول الإمساكية بشهر رمضان المبارك 1442، والتي لا غني عنها لأي مسلم وقد استفاد منها كافة المسلمين خلال الفترة الماضية.

تعرفنا علي مواقيت الصلاة طوال الشهر المبارك، وعلمنا وقت الإمساك في رمضان بمدينة الرياض، ونتعرف علي وقت أذان الفجر والمغرب بمكة الآن.

إمساكية شهر رمضان 1442 مكة

نتعرف خلال الجدول التالي علي أوقات الصلوات في امساكية رمضان 2021 السعودية في مكة، ونعرف خلالها إمساك رمضان بالكامل علي مدار الثلاثين يوماً، ويمكنكم معرفة كافة مواعيد الأذان، لمعرفة وقت أذان الفجر اليوم، وكذلك موعد آذان المغرب يومياً.

تعرفنا بذلك علي الإمساكية في شهر رمضان المبارك بمكة، وخلالها نمتلك تقويم امساكية رمضان ٢٠٢١ السعودية.

دعاء رمضان 2021

أجمل أدعية شهر رمضان المبارك، يمكنكم الدعاء بها، ونوفر لكم دعاء رمضان للدعاء به الآن.

اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدري بإنابة المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ يا أمانَ الخائفينَ. اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، والعافية المجللة، ودفاع الأسقام، والعون

على الصلاة والصيام والقيام، وتلاوة القرآن، اللهم سلمنا لشهر رمضان، وتسلمه منا حتى ينقضي عنا شهر رمضان، وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا، يا رب العالمين.

يجب الإكثار من الدعاء في أوقات الإجابة فللصائم دعوة لا ترد، وبهذا تعرفنا معكم علي مواقيت الصلاة داخل جدول إمساكية رمضان في السعودية كاملة.