الأردن يعزي بضحايا حادث القطار في مصر

دوت الخليج :– أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة بضحايا الحادث المؤسف الناجم عن خروج قطار عن القضبان، اليوم الأحد، بمحافظة القليوبية شمال القاهرة والذي أسفر عن وفاة وإصابة العديد من الأشخاص.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير ضيف الله علي الفايز، تضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة في هذا المصاب الأليم، وتعازي المملكة لذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.