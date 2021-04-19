برنامج "نجاحهن" على دوت الخليج يترشح لجوائز "تيلي 2021"

نجح برنامج "نجاحهن"، الذي يبث على قناة "دوت الخليج"، في الترشح للفوز بجائزة من جوائز "تيلي 2021" العالمية.

وتكرم جوائز "تيلي 2021" العالمية التميز في الإنتاج التلفزيوني، إذ اختارت لجنة التحكيم حلقتين من برنامج "نجاحهن" للترشح عن فئة البرامج التلفزيونية.

ولزيادة فرص الفوز بالجائزة الذهبية، تدعو "دوت الخليج" متابعيها ومشاهديها إلى التصويت على البرنامج، الذي يحظى بنسب مشاهدة عالية، وذلك عبر الروابط التالية:

• نجاحهن: حلقة د.ماجدة العزعزي: https://tlly.co/3uDY6Ic

وكانت حلقة د.ماجدة العزعزي سلطت الضوء على أول امرأة عربية تؤسس مصنع للسيارات في الشرق الأوسط.

• نجاحهن: حلقة لاعبات كرة القدم الإماراتيات نورة المزروعي وأريج الحمادي: https://tlly.co/2RlYtZA

أما حلقة نورة المزروعي وأريج الحمادي فتناولت لاعبات كرة القدم الإماراتيات، اللواتي قادهن الشغف والموهبة إلى المستطيل الأخضر.

يشار إلى أن باب التصويت سيبقى مفتوحا حتى 23 أبريل 2021.