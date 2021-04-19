كلوب في مأزق مع ليفربول بسبب موقفه من "دوري السوبر"

قد يقع المدرب الألماني يورغن كلوب، في مأزق مع فريقه ليفربول الإنجليزي، بسبب تصريحات قديمة له ظهرت على الساحة يوم الأحد.
ومع إعلان 12 ناديا، من بينهم ليفربول، الانفصال عن دوري أبطال أوروبا، وتأسيس بطولة جديدة لهم بمسمى "دوري السوبر الأوروبي"، عادت تصريحات كلوب حول الموضوع للانتشار.
وكان كلوب قد انتقد في 2019، وبشدة، فكرة إقامة بطولة جديدة للأندية، بعيدا عن مظلة الاتحاد الأوروبي، ووصفها "بالهراء".
وقال كلوب في 2019: "أتمنى ألا ترى فكرة دوري السوبر الأوروبي النور أبدا. دوري أبطال أوروبا تتم إدارته بشكل جيد جدا".
وأضاف: " بالنسبة لي، دوري الأبطال هو الدوري السوبر، حيث لا ينتهي بك الأمر دائما باللعب ضد نفس الفرق كل عام".
وأكد كلوب أن "لا أحد" يرغب برؤية الفرق تلاعب نفس الخصم كل أسبوع، وهو ما قد يحصل بالبطولة الجديدة الصغيرة.
وقد تضع هذه التصريحات كلوب في مأزق مع ليفربول، الذي أعلن انضمامه لدوري السوبر الأوروبي، الذي عارضه كلوب بشدة في السابق، وقد يستمر بمعارضته.
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