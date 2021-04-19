عاجل.. الخارجية الأوكرانية تطرد دبلوماسيا روسيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، طرد دبلوماسيا روسيا، وذلك ردا على إعلان موسكو القنصل العام الأوكرانى فى سان بطرسبورج شخصية غير مرغوب فيها بتهمة تلقى معلومات سرية.





وكانت وزارة الخارجية الأوكرانية، قد أعربت فى وقت سابق، عن احتجاجها الشديد على توقيف أجهزة الأمن الروسية أمس القنصل العام الأوكرانى ألكسندر سوسونيوك، وعلى مطالبته بمغادرة أراضى روسيا. ووصفت الوزارة الإجراء الروسى بأنه "غير قانونى" ويخالف اتفاقيتى فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961) وللعلاقات القنصلية (1963). واتهمت الوزارة موسكو بـ"الاتجاه نحو التصعيد من حدة التوتر" مع كييف.

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