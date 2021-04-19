بريطانيا تضع الهند على القائمة الحمراء بسبب تفشى كورونا

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، كان قد ألغى اليوم الإثنين، زيارته المقررة إلى الهند وذلك بسبب تفشى فيروس كورونا فى نيودلهى.
وسجلت الهند، أمس الأحد 258 ألفًا و457 حالة إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 15 مليونًا و40 ألفًا و918 حالة إصابة، وفق إحصاءات موقع "ورلد ميتر"، من بينها 178 ألفًا و567 حالة وفاة بالفيروس، بنسبة وفيات بلغت 1.26%.
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