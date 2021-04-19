نتنياهو يطالب بإجراء انتخابات مباشرة لمنصب رئيس الوزراء فى إسرائيل

جدة - نرمين السيد - طالب رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، بإجراء انتخابات مباشرة لمنصب رئيس الحكومة فى دولة الاحتلال، وذلك بعدما فشلت مفاوضاته الائتلافية مع زعيم حزب "يمينا" نفتالى بينيت لتشكيل حكومة وحدة وطنية.





وعلى الرغم من نيله المركز الأول فى الانتخابات التشريعية الإسرائيلية فى مارس الماضى، إلا أن نتنياهو لم يحصل على الغالبية الكافية لتشكيل الحكومة المقبلة 61 مقعدًا من 120 مقعدًا. ودعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أمس الأحد، إلى تشكيل حكومة وحدة، فى ظل محاولات دون جدوى من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لحشد اليمين المتطرف والإسلاميين للبقاء فى الحكومة وتجنب إجراء انتخابات جديدة.

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